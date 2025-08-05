​حيوان مفترس يهاجم حظيرة أغنام في إربد ويتسبب بنفوق 17 رأسًا

وطنا اليوم:تعرضت حظيرة أغنام في قرية حوفا الوسطية في محافظة إربد لهجوم من حيوان مفترس، ما أدى إلى نفوق 17 رأسًا وإصابة 9 أخرى بجروح خطيرة.

​وقال المزارع أيمن العزام، إنه كان مشغولًا في جزء آخر من الحظيرة على بعد 500 متر عندما وقع الهجوم، وعند عودته، وجد الأغنام قد تعرضت للافتراس وعلى الفور، قام فريق من مديرية الزراعة بالكشف على الأغنام المصابة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم العلاج المناسب لها، مؤكدا أن هجوم الحيوان اسفر عن نفوق 17 رأسا من الاغنام .

​وفي سياق متصل، أوضح خبير الحيوانات أسد الجيزاوي أن الأغنام تعرضت لهجوم من حيوان مفترس هو هجين بين الضبع والذئب.

وأضاف أن هذا الحيوان يقتل الأغنام للحصول على طعام، خاصةً وأنه يتغذى على الجيف بسبب قلة الموارد الغذائية المتاحة في المنطقة.