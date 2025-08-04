توقيف فارض أتاوات في العقبةمحافظ العقبة يوقف أحد أخطر فارضي الأتاوات في المدينة

وطنا اليوم:أوقف محافظ العقبة أيمن العوايشة أحد أخطر فارضي الأتاوات في المدينة، ضمن حملة مستمرة لحماية المواطنين وصون ممتلكاتهم ومصالحهم المختلفة

وأكد العوايشة أن هذا الشخص تم ربطه بكفالة عدلية بلغت نصف مليون دينار، في تطبيق صارم لمبدأ العقوبة المغلظة لكل من تسوّل له نفسه المساس بكرامة المواطنين أو تهديد أمنهم المعيشي والاجتماعي.

وشدد العوايشة على أن محافظة العقبة لن تتهاون مطلقاً في التعامل مع أية ممارسات خارجة عن القانون، مؤكداً أن الأجهزة المعنية ستواصل تحركاتها بكل حزم وقوة لضمان استقرار السلم المجتمعي وسلامة المواطنين في كافة القطاعات.

وأوضح العوايشة أن العقبة كمنطقة اقتصادية وتنموية خاصة، تحظى باهتمام ملكي مباشر، ولا يمكن السماح لأي جهة أو فرد بتهديد أمنها أو تعطيل عجلة التطور فيها، مؤكداً أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، حفاظاً على كرامة المواطن وهيبة الدولة