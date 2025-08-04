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العثور على جثة خمسيني داخل مركبته في بني كنانة

30 ثانية ago
العثور على جثة خمسيني داخل مركبته في بني كنانة

وطنا اليوم:صرح مصدر أمني بأن الأجهزة الأمنية عثرت ظهر اليوم الاثنين على شخص خمسيني متوفى داخل مركبته في لواء بني كنانة بمحافظة إربد.
وأضاف المصدر أن المجموعات الأمنية تحركت على الفور إلى الموقع وباشرت تحقيقاتها في الحادثة.
وأكد المصدر أنه تم إخلاء الجثة إلى مركز الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما لا تزال التحقيقات جارية للوقوف على كافة ملابسات الحادثة


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