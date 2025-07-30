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أحد أرباب السوابق يقتحم ديوان آل التل ويسرق محتوياته

30 يوليو 2025
أحد أرباب السوابق يقتحم ديوان آل التل ويسرق محتوياته

وطنا اليوم:اقتحم أحد أرباب السوابق ممن يحملون قيوداً جرمية ديوان آل التل وسرق محتويات المضافة ذات القيمة التاريخية والرمزية الكبيرة والتي كانت جزءاً من مناسبة وطنية أو قومية منذ أكثر من مئة عام؛ وفق بيان لأفراد من العشيرة.
ومساء الثلاثاء تم إلقاء القبض على الفاعل الذي يرفض الإعتراف بأماكن المسروقات وسيقدم اليوم الاربعاء للمحكمة.
وديوان آل التل عمره اكثر من مائة عام ويحتوي على كتب وآثار ذات قيمة وإنتاجات ادبية لوصفي التل ومصطفى وهبي التل وأدباء من العائلة.


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