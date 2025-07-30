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إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الغربية

30 يوليو 2025
إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الغربية

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة (درون) على واجهتها الغربية، وضمن منطقة مسؤوليتها، وفق ما صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، طبقت قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، وجرى التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة تعمل بكل قوة وحزم للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطن والتأثير على الأمن الوطني.


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