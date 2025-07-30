إنقاذ حياة طفل تعرض للغرق باحدى مسابح عين الباشا

وطنا اليوم:أنقذت كوادر الدفاع المدني في لواء عين الباشا حياة طفل يبلغ من العمر سنة واحدة، بعد تعرضه لحادث غرق داخل أحد المسابح ما أدى إلى انخفاض حاد في العلامات الحيوية.

وفي لحظات حرجة تدخلت فرق الإسعاف بسرعة واحترافية عالية، وقام المسعفون بإجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) بشكل فوري ومكثف، مما ساهم في استعادة العلامات الحيوية للطفل وإنقاذ حياته.

وعقب نجاح عملية الإنعاش، تم نقل الطفل على وجه السرعة إلى مستشفى الأمير حسين لتلقي العناية الطبية اللازمة ومتابعة حالته الصحية.

وفي التفاصيل، قال المسعف العريف ينال فريحات من مرتب مديرية دفاع مدني البلقاء في حديثه لإذاعة الأمن العام، أنه وأثناء توجه طاقم الإسعاف برفقة حالة مرضية باتجاه أحد المستشفيات، تم إيقافهم من قبل مجموعة من المواطنين على الطريق العام بدا عليهم الإرباك وأن لديهم حالة طارئة وطلبوا المساعدة لإنقاذ طفل صغير كان قد تعرض للغرق.

وأوضح أن الطفل كان فاقداً للوعي تماماً، ولا تظهر عليه أي علامات حيوية، إذ لم يكن هناك نبض أو تنفس.

وأضاف المسعف، باشرنا فورا بإجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وقمنا بالتنسيق مع غرفة العمليات التي وجهتنا إلى استكمال النقل إلى مستشفى الأمير حسين، بالتنسيق مع ضباط الارتباط داخل المستشفى ومن خلال خدمة التوجيه عن بعد “التليميديسن” للإسراع بتجهيز الكادر الطبي داخل الطوارئ لاستقبال الحالة.

وتابع، أنه وأثناء نقل الطفل باتجاه المستشفى استمر فريق الإسعاف بإجراءات فتح مجاري التنفس، وشفط السوائل والإفرازات مع الاستمرار بعملية الإنعاش القلبي الرئوي.

وبيّن أن الجهود التي بذلت داخل سيارة الإسعاف تكللت بالنجاح بفضل الله قبل الوصول إلى قسم الطوارئ، حيث استعاد الطفل علاماته الحيوية وتم تسليمه فورا إلى الكادر الطبي المختص لاستكمال العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

بدوره، قال العريف المسعف حمزة عربيات أن نجاحهم في إنقاذ حياة الطفل يعود إلى التدريب المستمر على الإسعاف وسرعة الاستجابة في الميدان، مقدماً شكره لقيادة جهاز الأمن العام والدفاع المدني، لما تم توفيره لهم من تدريب وتأهيل وتجهيز مكنهم من التعامل مع مثل هذه الحالات.

والد الطفل “شهم” الذي تعرض لحادث غرق في أحد المسابح عبر في حديثه لأمن إف إم عن بالغ شكره وامتنانه لكوادر الدفاع المدني لما أظهروه من سرعة استجابة ومهنية عالية في إنقاذ حياة طفله.

ودعا والد الطفل الغريق جميع أولياء الأمور إلى ضرورة الانتباه للأطفال داخل المزارع وخاصة تلك التي تحتوي على مسابح بعد اللحظات الصعبة التي عاشتها العائلة أثناء البحث عن طفلهم قبل أن يتم العثور عليه داخل البركة وإخراجه منه في حالة حرجة، ومن ثم بفضل الله تم إنقاذه في اللحظة المناسبة من قبل كوادر الدفاع المدني.

وأكد أن سرعة استجابة كوادر الدفاع المدني وحرفيتهم كانت حاسمة في إنقاذ حياة ابنه مقدما شكره العميق لكل من ساهم في هذا العمل الإنساني النبيل.