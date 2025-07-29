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مسلح يقتل 4 أشخاص وينتحر في ناطحة سحاب بمانهاتن

37 ثانية ago
مسلح يقتل 4 أشخاص وينتحر في ناطحة سحاب بمانهاتن

وطنا اليوم:أعلن مسؤولون في مدينة نيويورك أن مسلحا فتح النار يوم الاثنين داخل ناطحة سحاب في وسط مانهاتن، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص قبل أن يطلق النار على نفسه.
والقتلى هم 3 مدنيين، وضابط في إدارة شرطة نيويورك يبلغ من العمر 36 عاما، نقلا عن “رويترز”.
وقالت مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش إن المسلح الذي كان يقيم في لاس فيغاس وقاد سيارته إلى نيويورك في الأيام القليلة الماضية
أطلق النار على صدره في نهاية الهجوم.
وأضافت أنه يعتقد أن المسلح تصرف بمفرده، ولم يحدد المحققون بعد الدافع المحتمل لإطلاق النار.

هوية المشتبه به
وتم التعرف على المشتبه به ويدعى شين تامورا من ولاية نيفادا، بحسب ما كشف شخصان مطلعان على التحقيق لوكالة أسوشييتد برس.
كما أضاف المصدران أن السلطات عثرت على بطاقة هوية بحوزته، من بينها تصريح لحمل سلاح صادر من لاس فيغاس.
وتضم ناطحة السحاب في 345 بارك أفينيو مكاتب عدد من المؤسسات المالية، منها بلاكستون وكيه.بي.إم.جي ومقر إدارة دوري كرة القدم الأميركي.
وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي أن عملاء من مكتبه الميداني في نيويورك متواجدون أيضا لتقديم الدعم في مكان الحادث.


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