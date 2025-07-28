3 وفيات و15 إصابة بحوادث تصادم على شوارع المملكة

وطنا اليوم:قال الملازم أول مصعب المرايات من إدارة السير، إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث صدم مركبة لجسر ثابت قرب المدينة الرياضية، نتج عنه وفاة وإصابة حسنة، بسبب تغير المسرب بشكل مفاجئ.

وأضاف خلال التقرير المروري أنه تم التعامل قرب إشارة دير غبار مع حادث تصادم بين مركبتين، وصدم عامود الإشارة، نتج عنه إصابتان متوسطتان، وذلك بسبب قطع الإشارة المرورية وهي حمراء.

من جانبه، قال النقيب زياد الشرمان من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل صباح اليوم الاثنين مع سقوط جزء من حمولة شاحنة قرب الجامعة الهاشمية، وتم التعامل معها ورفع المعوقات عن حرم الشارع العام.

وفيما يتعلق بيوم الأمس، تم التعامل مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، نتج عنه إصابتان متوسطتان، تم إسعافهما إلى مستشفى الكرك الحكومي، وتم إجراء اللازم.

كما تم التعامل مع حادث تصادم بعد جسر المفرق باتجاه الزرقاء، نتج عنه 3 إصابات متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى المفرق الحكومي.

وتم التعامل مع حادث آخر على الطريق الصحراوي، نتج عنه وفاتان و7 إصابات متوسطة، تم نقلهم إلى مستشفى معان الحكومي