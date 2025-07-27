السير: وفاتان و25 إصابة حصيلة 450 حادثا مروريا السبت

وطنا اليوم:كشف ضابط غرفة عمليات إدارة السير، كفاح الهزايمة، عن تعامل كوادر مديرية الأمن العام – إدارة السير مع 450 حادثا مروريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف الهزايمة، أن كوادر مديرية الأمن العام تعاملت مع 450 حادثا مروريا نتج عنها حالتا وفاة و25 إصابة.

وبين أنه جرى إصدار 5 مخالفات خطرة، و32 مخالفة مسير بعكس اتجاه السير، و53 مخالفة قطع إشارة حمراء.

وكشف الهزايمة عن التعامل 99 مخالفة تغيير مسرب بشكل مفاجئ، والتعامل مع 19 مخالفة سائق غير مرخص.

ودعا الهزايمة إلى ضرورة الالتزام والتقيد بالسرعات المحددة، ومضاعفة الحذر، خاصة في الأسواق والأماكن التي تشهد حركة مشاة كثيفة