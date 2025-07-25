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حريق يلتهم عدداً من المحال التجارية في القرية الصينية بمؤتة

25 يوليو 2025
حريق يلتهم عدداً من المحال التجارية في القرية الصينية بمؤتة

وطنا اليوم:شبّ حريق، صباح اليوم الخميس، في عدد من المحال التجارية الواقعة داخل مجمع “القرية الصينية” في بلدة مؤتة بمحافظة الكرك، مما تسبب بأضرار مادية كبيرة، دون وقوع إصابات بشرية، بحسب مصدر أمني.
وأوضح المصدر أن كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحريق، وعملت على تطويقه والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المحال المجاورة، باستخدام آليات الإطفاء المتخصصة.
وأكد أن الأجهزة المختصة فتحت تحقيقًا للوقوف على أسباب الحريق، وتقدير حجم الخسائر المادية


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