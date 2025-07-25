وفاة ستيني إثر مشاجرة في إربد

وطنا اليوم:تحقق الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة إربد في ملابسات مقتل مواطن ستيني؛ إثر مشاجرة وقعت مساء الخميس في بلدة بيت رأس.

وقال مصدر أمني، وقعت مشاجرة مساء امس بمنطقة بيت رأس في مدينة إربد؛ إثر خلافات عائلية سابقة، ونتج عنها وفاة شخص ستيني، وعلى الفور تواجدت المجموعات الأمنية والدفاع المدني بالموقع، وجرى نقل الوفاة إلى مركز الطب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة.

وأضاف المصدر ، فيما تم ضبط الطرف الاخر، وبوشرت التحقيقات في الحادثة.