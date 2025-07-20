مصادر رسمية أردنية تنفيبياناً مفبركا منسوباً للعشائر

وطنا اليوم:نفت مصادر أردنية رسمية، اليوم الأحد، صحة بيان مفبرك انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، منسوباً لجهة وهمية تطلق على نفسها اسم “مجلس العشائر الأردنية”، وتضمن تهديداً بالتحرك العسكري ضد كيان الاحتلال رداً على تطورات الأحداث في سوريا.

وأكدت المصادر ، أن البيان لا أساس له من الصحة، وأن الجهات المختصة تتابعه بجدية، مشيرة إلى أنه تم إرساله إلى الأجهزة الأمنية التي باشرت تحقيقاتها لتحديد مصدره والجهات التي تقف خلفه لملاحتقهم.

وكان البيان، الذي انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي ، أثار جدلاً واسعاً ووصفه مراقبون بالخطير، نظراً لما تضمنه من مزاعم وإعلانات مواقف تمس بسيادة الدولة الأردنية وسياستها الخارجية.