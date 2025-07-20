بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مصادر رسمية أردنية تنفيبياناً مفبركا منسوباً للعشائر

41 ثانية ago
مصادر رسمية أردنية تنفيبياناً مفبركا منسوباً للعشائر

وطنا اليوم:نفت مصادر أردنية رسمية، اليوم الأحد، صحة بيان مفبرك انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، منسوباً لجهة وهمية تطلق على نفسها اسم “مجلس العشائر الأردنية”، وتضمن تهديداً بالتحرك العسكري ضد كيان الاحتلال رداً على تطورات الأحداث في سوريا.
وأكدت المصادر ، أن البيان لا أساس له من الصحة، وأن الجهات المختصة تتابعه بجدية، مشيرة إلى أنه تم إرساله إلى الأجهزة الأمنية التي باشرت تحقيقاتها لتحديد مصدره والجهات التي تقف خلفه لملاحتقهم.
وكان البيان، الذي انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي ، أثار جدلاً واسعاً ووصفه مراقبون بالخطير، نظراً لما تضمنه من مزاعم وإعلانات مواقف تمس بسيادة الدولة الأردنية وسياستها الخارجية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:02

مقتل زياد أبو رستم بالسويداء بعد 14 عامًا من مشاركته في أفراح الأردنيين

11:54

بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة الأردن يشارك في المعرض التعليمي الدولي الثامن (EDEX) في مدينة أربيل

11:48

مذكرة تعاون بين عمان الأهلية وشركة باب القمر (جيني) للتدريب العملي وتطوير المهارات الرقمية للطلبة

11:43

فريق عمان الأهلية يفوز بالمركز الثالث في مسابقة FinTech Rally 2025

11:40

بنك ABC في الأردن يساهم في دعم مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية والابتكار

11:34

وفاة بمشاجرة جماعية في منطقة برقش بإربد

11:28

تمهيدا لعملية برية.. الاحتلال ينذر لأول مرة بإخلاء مناطق في دير البلح

11:22

فيتش ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الأردني لعام 2025

11:14

قرار إسرائيلي بالاستيلاء على 20 عقارا في باب السلسلة بالقدس

11:08

الأشغال: إغلاق طريق عرجان الشمالي في عجلون 90 يوما

11:02

تجارة عمّان والسفارة الماليزية تبحثان فرص الاستثمار والتبادل التجاري

11:00

عروض مسرحية “النهرُ لن يفصلني عنكِ” يومي الخميس والجمعة.

وفيات
وفيات الأحد 20-7-2025وفيات الجمعة 18-7-2025الشاب أسامه فراس عواودة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-7-2025وفيات الأربعاء 16-7-2025