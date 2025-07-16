خلال لقاء مع سفيرة الأردن في المغرب .. تجارة عمّان تبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية مع الرباط

وطنا اليوم:عقد مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان اجتماعا افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي مع السفيرة الأردنية لدى المملكة المغربية، جمانه غنيمات، جرى خلاله بحث آليات تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن والمغرب، واستكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة في كلا البلدين.

وأكد رئيس الغرفة، العين خليل الحاج توفيق، أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والمغرب تمتاز بتاريخ طويل من التعاون، مشيرا إلى أهمية الارتقاء بها عبر الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص، وتوسيع قنوات التواصل. ولفت إلى أن المغرب يشكل بوابة استراتيجية للأسواق الإفريقية بفضل موقعه الجغرافي واتفاقياته التجارية الواسعة.

وبيّن الحاج توفيق، أن الاجتماع جاء لمتابعة مخرجات اللقاء الذي عُقد الشهر الماضي بين مجلس إدارة الغرفة وسفير المملكة المغربية لدى الأردن، فؤاد أخريف، حيث تم الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد اقتصادي أردني إلى المملكة المغربية، تشمل عددا من القطاعات الحيوية، إلى جانب التحضير لعقد “منتدى أعمال أردني–مغربي” هناك.

وتناول الاجتماع أيضا دور السفارة الأردنية في الرباط في التنسيق والإعداد لهذه الزيارة، ومساهمتها في تيسير اللقاءات بين ممثلي القطاعات الاقتصادية الأردنية ونظرائهم في المغرب، بما يدعم جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

من جانبها، رحّبت السفيرة غنيمات بمقترح تنظيم زيارة لوفد اقتصادي اردني للمغرب وعقد المنتدى، مؤكدة استعدادها لمتابعة الترتيبات وتقديم تصور شامل للغرفة، حول الآليات المقترحة لتنفيذه بما يضمن تحقيق أهدافه الاقتصادية والاستثمارية.

كما دعت إلى تعزيز السياحة العلاجية والدينية وسياحة الأسرة، واقترحت إعداد خطط ترويجية لذلك، معتبرة أن تفعيل خط الطيران المباشر بين البلدين سيكون داعما رئيسيا لهذا القطاع. كما طرحت إمكانية توقيع اتفاقية توأمة بين غرفة تجارة عمّان وغرفة التجارة والصناعة والخدمات في الدار البيضاء، أو مع الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب.

وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أهمية التشبيك بين رجال الأعمال في البلدين، وتبادل الفرص والمعلومات لدعم التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي. كما أشاروا إلى أهمية استثمار برنامج “عمرة بلس” لتعزيز السياحة الدينية لدى المعتمرين المغاربة، من خلال زيارة المواقع الدينية في الأردن.

وحضر الاجتماع نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان، وأمين صندوق مجلس ادارة الغرفة خطاب البنا، ونائب أمين السر فلاح الصغيّر، ومدير عام الغرفة غالب حجازي.