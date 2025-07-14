بحث طبي من “عمان الأهلية” يحصد أعلى تقدير بمؤتمر علمي عالمي بإندونيسيا

وطنا اليوم:شارك الدكتور صفوان العدوان، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، من كلية العلوم الطبية المساندة بجامعة عمان الأهلية، في المؤتمر العالمي للبحوث والعلماء المعتمد من IFERP, SCOPUS, ICLAH، والذي عُقد مؤخرًا في جمهورية إندونيسيا، حيث قدّم بحثًا طبيًا نوعيًا بعنوان: “تقييم حالات الشامات الجسدية وتحولاتها السرطانية داخل المملكة الأردنية الهاشمية”.

وقد نال البحث أعلى تقدير علمي في المؤتمر، وتم اختياره ليكون أول ورقة علمية تُعرض وتُناقش في الجلسات الافتتاحية، لما يتضمنه من نتائج مهمة تسهم في الكشف المبكر عن سرطانات الجلد، وتعزيز التوعية المجتمعية بضرورة المتابعة الطبية الدقيقة للشامات الجسدية.

وتناول الدكتور العدوان في عرضه منهجية البحث والنتائج المستخلصة من الدراسة الميدانية داخل الأردن، مؤكدًا أهمية رفع الوعي الصحي، وتشجيع المواطنين على الفحص المبكر، وتوفير برامج وطنية للوقاية من الأمراض الجلدية السرطانية.