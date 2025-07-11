مشهد غريب على طريق المطار يثير غضب المواطنين

وطنا اليوم:أثار مشهد وثقه أحد المواطنين في العاصمة عمّان غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر شخص يقوم بجر حصانٍ بواسطة مركبته على طريق المطار.

هذا السلوك العنيف يعرض الحصان لخطر كبير، إذ قد يسقط على الأرض بسبب الجذب القوي أو يتعرض لحادث مروري قد يتسبب في إصابته أو حتى وفاته.

وأكد رواد المواقع أن هذا التصرف لا يبرره أي سبب، خصوصًا أن هناك وسائل أكثر أمانًا لنقل الحصان، مثل تحميله في مركبة مخصصة للنقل الحيواني.

ويعتبر الخيل من الحيوانات ذات القيمة العالية في العالم العربي، لما يحمله من رمزية الفروسية والشجاعة، وهو ما يجعل هذا التصرف غير مبرر في نظر الكثيرين، إذ أن الحفاظ على حياة هذه الكائنات واحترامها أمر يُعتبر من المبادئ الأساسية في التعامل مع الحيوانات.