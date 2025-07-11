القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم الجمعة، على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين حاولتا اجتياز الحدود”، موضحاً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما ومتابعتهما، إذ تم التعامل معهما وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة، مستمرة في أداء واجبها الوطني بكل كفاءة ويقظة، لحماية حدود الوطن ومنع أي محاولات لتهريب المواد المخدرة، بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أبنائه.