إجراء كشف ميداني لبناية سكنية في إربد بعد تلقي بلاغ بوجود تصدعات خطيرة

وطنا اليوم:أجرت لجنة السلامة العامة في محافظة إربد ولجنة البناء الوطنية كشفًا ميدانيًا على بناية سكنية تقع في منطقة شارع الحصن بعد تلقي بلاغ بوجود تصدعات خطيرة أسفل البناية المكونة من عشرين شقة؛ نتيجة تسربات مزمنة في خطوط الصرف الصحي والمياه؛ مما ألحق أضرارًا جسيمة بأساسات البناء، وهدد سلامة السكان.

وأكد محافظ إربد رضوان العتوم خلال الكشف على البناية أن لجنة البناء الوطنية أوصت بتدعيم البناية بشكل فوري باستخدام أعمدة مؤقتة؛ تمهيدًا لتنفيذ أعمال صيانة عاجلة لتفادي أي مخاطر محتملة.

وأوضح أنه تم استدعاء جميع سكان البناية لتوقيع تعهدات خطية تلزمهم بإنجاز أعمال التدعيم والصيانة اللازمة فورًا؛ حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم ومنع تفاقم الوضع.

وأشار العتوم إلى أن لجان السلامة العامة ستواصل متابعة حالة البناية بشكل دوري لحين استكمال جميع أعمال التدعيم المطلوبة وفق الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة.

وأكد أن محافظة إربد لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي تقصير قد يعرض حياة المواطنين للخطر وأنه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ستكثف الجهات المعنية جولاتها الرقابية على البنايات السكنية في مختلف المناطق، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات قد تهدد السلامة العامة.

وفي السياق ذاته أكد أستاذ الهندسة وخبير الزلازل وعضو اللجنة الإنشائية العليا للبناء الوطنية أنيس شطناوي أن المعاينة الحسية أظهرت تعرض أساسات البناية لأضرار كبيرة؛ بسبب تسرب مياه الصرف الصحي لفترة طويلة مما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المبنى وسلامة قاطنيه.

ودعا إلى ضرورة تنفيذ أعمال تدعيم عاجلة للبناية باستخدام الجاكات المعدنية بمعدل جاك واحد لكل متر طولي من خلال مقاول مختص وبإشراف هندسي مباشر.

كما شدد على أهمية الاستعانة بمكتب هندسي معتمد لدراسة حالة البناية بشكل تفصيلي، وإعداد تقرير إنشائي يتضمن الحلول المناسبة لضمان استقرارها.

وأشار إلى ضرورة معالجة جميع تسربات المياه والصرف الصحي بشكل كامل وتنظيف طابق التسوية وتجفيف المياه الراكدة لحماية الأساسات من تأثيرات الرطوبة والتآكل مؤكدا أن أي تساهل في هذا الجانب قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار بشكل أكبر، ويهدد حياة السكان.