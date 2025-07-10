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الامن : إطلاق العيارات النارية في المناسبات جريمة مرفوضة

10 يوليو 2025
الامن : إطلاق العيارات النارية في المناسبات جريمة مرفوضة

وطنا اليوم:أكدت مديرية الأمن العام أن إطلاق العيارات النارية في المناسبات يُعدّ جريمة مرفوضة وسلوكاً مستهجناً، حصد في السنوات الماضية أرواح أطفال وشباب ونساء وآباء، فقدتهم أسرهم نتيجة طيش غير مسؤول، وتهاون لا يُغتفر.
وأشارت المديرية إلى أن هذه الظاهرة شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بفضل تشديد العقوبات القانونية، وتعاظم الرفض المجتمعي لها، وتنامي الحس الأمني لدى المواطنين الذين أصبحوا شركاء فاعلين في مواجهتها، من خلال الإبلاغ عنها ورفض المشاركة في أي مناسبة يُرتكب خلالها هذا الفعل الإجرامي.
وبيّنت المديرية أنها تتلقى بشكل مستمر بلاغات ومشاهدات موثقة تتعلق بإطلاق العيارات النارية، أو بمخالفات أخرى كالمواكب المعيقة للسير، وخروج الأجسام من المركبات، وتقوم بمتابعتها فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها.
وأشارت المديرية إلى تخصيص الرقم (0797911911) عبر تطبيق “الواتساب” لتلقي البلاغات واستقبال الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بهذه المخالفات، مؤكدة أنها تتابع كل بلاغ حتى ضبط مطلق النار وصاحب المناسبة، ومصادرة السلاح، إضافة إلى رصد التجاوزات المرورية الخطرة واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق مرتكبيها، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده


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