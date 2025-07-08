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العيْن محمد داودية يُدين الاعتداء على الصحفي الحباشنة ويؤكد: اعتداء جبان على الأمن العام

8 يوليو 2025
العيْن محمد داودية يُدين الاعتداء على الصحفي الحباشنة ويؤكد: اعتداء جبان على الأمن العام

وطنا اليوم – أدان العين محمد داودية بشدة الاعتداء الذي تعرّض له الزميل الصحفي فارس الحباشنة، واصفاً إياه بأنه “اعتداء جبان وغبي ومدان ومستنكر”، مؤكداً أن ما جرى لا يُعدّ مساساً بفرد فقط، بل هو انتهاك صريح للأمن العام وللأمن الشخصي لكل مواطن أردني.

وأضاف داودية في تصريح له: “سرعان ما ستضع الأجهزة الأمنية المقتدرة يدها على المعتدين الآثمين، وتسوقهم إلى العدالة”، معرباً عن ثقته بمهنية وكفاءة الأجهزة الأمنية الأردنية في ملاحقة الجناة وكشف ملابسات الحادثة.

واختتم داودية تصريحه بتوجيه التحية للصحفي فارس الحباشنة، قائلاً: “سلامات للحباشنة، وبئس ما اقترف المعتدون”، داعياً إلى حماية الجسم الصحفي وعدم التهاون مع أي سلوك يُهدد حرية الكلمة أو يُرهب الإعلاميين.


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