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معالي الوزير المصري نعتب عليك

7 يوليو 2025
معالي الوزير المصري نعتب عليك

كتب الصحفي ماجد القرعان

من غير المفهوم تجاهل معاليكم الوسط الصحفي في تشكيل لجان المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان باعتبارك المهندس الذي خطط وانتقى الأسماء واعلن تشكيلها.

الملفت في الأمر انك وزملائك في الحكومة تعون بالتأكيد وجود صحفيين على قدر كبير من المعرفة بالشؤون العامة في كافة القطاعات ومن ضمنها قطاع البلديات وأمانة عمان فكم من قضية آثارها الصحفيون وقدموا الحلول لها ولقيت اهتماما واضحا وكبيرا لدى صاحب القرار ولا ابالغ حين أقول أن بعض الزملاء هم اهم من كثيرين في خدمة الوطن ممن يتولون مناصب رفيعة التي سمحت لهم أن يكونوا صناع قرارات.

وازيدك من الشعر بيتا أن العديد من كبار المسؤولين ومن ضمنهم وزراء يعتمدون من ( تحت الطاولة) بمستشارين من الوسط الصحفي وكذلك العديد من النواب والأعيان لديهم صحفيين يكتبون لهم كلماتهم ومداخلاتهم وفي بعض الأحيان يقدمون مشورات لهم بالمواضيع التي بالإمكان طرحها أو مناقشتها وأكثر من ذلك أنهم يرتبون للبعص كيف يتعاملون مع بعض القضايا العامة حين يلتقون مع أصحاب الشأن من كبار المسؤولين.

ثم ليس سرا أن العديد من كبار المسؤولين ومن ضمنهم وزراء يستعينون بأحد الصحفيين ليتدخل عند زميل له في إحدى المؤسسات الإعلامية من أجل تسليط الضوء على شخص المسؤول لتلميعه أو عدم انتقاده بالتأشير على قصور او خلل ضمن مسؤوليته.

شخصيا اعتب على معاليك على هذا التجاهل غير المبرر تحت أية ذرائع.


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