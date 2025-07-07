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الذكرى العشرين لوفاة المرحوم بإذن الله تعالى: صالح محمد النسور (أبو رائد)

7 يوليو 2025
الذكرى العشرين لوفاة المرحوم بإذن الله تعالى: صالح محمد النسور (أبو رائد)

كتب المهندس صالح رائد النسور 

في مثل هذا اليوم، قبل عشرين عاماً، ودّعنا إلى دار الحق من كان لنا أباً ومعلّماً وقدوة، فقيدنا الغالي جدي صالح (أبو رائد)، رحمه الله رحمةً واسعة، وجعل الفردوس الأعلى مستقرّه ومثواه.

عشرون سنة مرّت على فراقه، ولا تزال ذكراه الطيّبة حاضرة فينا، في قلوبنا، وفي دعائنا، وفي كل موقفٍ نحتاج فيه إلى حكمته ومحبته. فقد كان -رحمه الله- رجلًا فاضلًا، صادق الكلمة، حسن السيرة، عطوفًا كريم النفس، لا يذكره من عرفه إلا بخير، ولا تزال سيرته العطرة تتردد على ألسنة من أحبّوه.

نسأل الله في هذه الأيام المباركة أن يرفع درجته في عليّين، وأن يجزيه عنّا خير الجزاء، وأن يجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ويغمره بنورٍ ورحمة، وأن يجمعنا به في مستقرّ رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

اللهمّ اجعل البركة في ذريته، ووفّقنا للبرّ به بعد وفاته بالدعاء والصدقة والعمل الصالح، واغفر لنا وله، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا تنقطع أعمالهم الصالحة بعد موتهم، يا أرحم الراحمين.

رحمك الله يا جدي أبا رائد، وجعل قبرك روضةً من رياض الجنة، وثبّتك عند السؤال، ونوّر مرقدك، وجعل لنا ولك لقاءً في جنات النعيم، لا فراق بعده.

عن الأحفاد:
المهندس صالح رائد النسور وأخوانه


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