بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

مشاهير السوشال ميديا: نجوم الانحطاط في غياب رقابة الدولة

6 يوليو 2025
مشاهير السوشال ميديا: نجوم الانحطاط في غياب رقابة الدولة

بقلم: هشام بن ثبيت العمرو

في مشهدٍ سرياليٍّ يُثير الغثيان، تتصدر الشاشات الصغيرة والكبيرة في الأردن حفنة ممن يُطلق عليهم زورًا وبهتانًا لقب “مشاهير السوشال ميديا”، بينما هم في حقيقتهم أدوات لنشر السطحية والانحدار الأخلاقي، وترويج الابتذال والانحلال، تحت شعارات مزيّفة مثل “الترفيه” و”الترند” و”حرية التعبير”. والحقيقة أنهم لا يملكون من الشهرة إلا قبح الصوت، ومن التأثير إلا خراب الوعي.

إن ما يقدمه هؤلاء من محتوى لا يمكن أن يُسمى ترفيهًا، بل هو قذارة رقمية تُسكب على رؤوس المتابعين صباح مساء، تحوّل الشاشات إلى حفرٍ من الإسفاف، وتُفرغ مفهوم القدوة من كل قيمة. يتحدثون بألسنةٍ بذيئة، ويتراقصون على جراح الأخلاق، ويعرضون تفاصيل حياتهم التافهة وكأنها فتحٌ إعلامي، فيما يهلل لهم المتابعون في مشهد يُعري الأزمة الأخطر: أزمة الذوق، وأزمة دولة صامتة لا ترى ولا تسمع.

ولعلّ أقبح ما ظهر مؤخرًا، تلك “المقدمة الإعلامية” – إن صحّ تسميتها إعلامية – التي تتصدر برنامجًا يُبث على قناة فضائية، متخطيةً كل الحواجز الأدبية، منتهكةً كل القيم الأخلاقية، ببذاءة فجة وجرأة وقحة على الذوق العام، وهي تتعمد تقديم محتوى لا يُوصف إلا بأنه منحط، لا يليق لا بمنصة ولا بإنسان. محتوى قذر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، يُندى له الجبين، وتشمئز له النفوس السليمة، ومع ذلك لا رقابة تحاسب، ولا مسؤول يُحرّك ساكنًا، وكأن القوم نائمون، أو شركاء في الجريمة بالصمت والتجاهل.

أين الجهات الرقابية؟ أين وزارة الإعلام؟ أين القانون الذي يُفترض أن يحاسب على نشر الانحطاط وتخريب الذوق العام؟ أم أن الدولة قررت أن تتفرج بصمت على انهيار منظومتها الأخلاقية، مكتفيةً بتضييق المساحات على الخطاب المسؤول، بينما تُترك الألسنة البذيئة تنهش في الوعي الوطني دون رادع؟

إن من يدّعون “التأثير” اليوم لا يصنعون وعيًا، بل يدمّرونه. إنهم يقدمون تفاهة ملوّثة، ويعتدون على المجتمع في أخلاقه وقيمه، وهم في الحقيقة خطر اجتماعي، ثقافي، وأخلاقي، أكبر من أن يُستهان به. والمصيبة أن بعضهم بات يُكرَّم، ويُمنح الجوائز، وكأننا نكافئ الإسفاف ونكرّس السقوط.

إن استمرار هذا الانفلات الإعلامي والأخلاقي دون محاسبة حقيقية هو وصمة عار في جبين الدولة والمجتمع على حد سواء. فكل دقيقة يُبث فيها هذا المحتوى القذر دون مساءلة، هي جريمة تشاركية يتورط فيها الجميع، من صانع المحتوى، إلى المسؤول الذي يكتفي بالمشاهدة.

الوقت لا يحتمل مجاملة ولا مداراة. المطلوب اليوم ليس فقط تفعيل قانون المحتوى الهابط، بل اجتثاث هذه الآفة من جذورها، واستعادة الهيبة القانونية والرقابية للدولة. لا نريد أن نصحو على أجيال ترى في السفاهة طريقًا للنجاح، وفي الإساءة وسيلة للشهرة.

ختامًا، لا تُقاس قوة الدول بحجم جيوشها فقط، بل بقدرتها على حماية أخلاق مجتمعاتها، وصون وعي أبنائها. فإن عجزت الدولة عن ذلك، فلن يُجدي حينها لا الأمن ولا الاستقرار. حين يُصبح الانحطاط هو القانون غير المكتوب، فكل ما بعده هو انهيار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:39

ضبط مصنع أجبان غير مرخص ومواقع تخزين حليب مجفف بظروف مخالفة

20:37

خلال أيام .. ويتكوف يلمّح إلى قرب الاتفاق على هدنة في غزة

20:28

ترامب يتوعد روسيا بعقوبات قاسية.. بوتين لم يقدم شيئاً لوقف حرب أوكرانيا

20:20

رئيس هيئة الأركان المشتركة: عمليات تطوير منظومة أمن الحدود مستمرة

20:17

لا تقتلوا الثقة بسيف الشائعة .. مؤسسة الغذاء والدواء تستحق الإنصاف

19:52

الاحتلال يعلن استهداف مسؤول تخطيط حماس في لبنان

19:36

البلبيسي: لا علاقة للبطيخ والفواكه بالتسبب بأمراض معوية

19:27

السلطة تدعم أبو شباب وإسرائيل تكافئها بـ إمارة الخليل

19:25

تعيين الصرايرة مديراً للرقابة الداخلية في الإسكان والتطوير الحضري

19:21

سلامة : اتفاق أردني سوري على تقاسم المياه بشكل عادل

19:07

السميرات يرعى لقاءً متخصصًا حول تعزيز ثقافة البيانات ودورها في التحول الرقمي

19:05

52 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

وفيات
وفيات الثلاثاء 8-7-2025وفيات الاثنين 7-7-2025وفيات الأحد 6-7-2025وفيات الجمعة 4-7-2025ابو علي ينعى وفاة المدقق الضريبي لؤي العرقان