ندوة لإطلاق كتاب شذرات من تاريخ الأردن لعبدالرؤوف الروابدة في جامعة العلوم التطبيقية

وطنا اليوم:يعقد مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، يوم غد الإثنين الموافق 7 تموز، ندوة خاصة لإطلاق كتاب “شذرات من تاريخ الأردن” لمؤلفه دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، وذلك عند الساعة السادسة مساءاً في قصر المؤتمرات بجامعة العلوم التطبيقية، والدعوة عامة للجمهور.

ويُعد هذا الكتاب استعراضاً معرفياً مميزاً يقدّمه دولة الروابدة لمسيرة تاريخ الأردن منذ فترات الاستيطان القديمة وحتى نشأة الدولة الأردنية الحديثة، مع تركيز خاص على أبرز المحطات السياسية والتغيرات الجيوسياسية التي أثّرت في تشكيل الدولة الأردنية ومسارها السياسي.

ويأتي هذا العمل ليُشكّل إضافة قيّمة للمكتبة الوطنية والمكتبة الأسرية الأردنية، بما يتضمنه من سردية شاملة ومعالجة دقيقة لتاريخ الأردن بروح وطنية وبُعد تحليلي يستند إلى تجربة الكاتب الطويلة في العمل السياسي والإداري.