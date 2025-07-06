بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

ندوة لإطلاق كتاب شذرات من تاريخ الأردن لعبدالرؤوف الروابدة في جامعة العلوم التطبيقية

6 يوليو 2025
ندوة لإطلاق كتاب شذرات من تاريخ الأردن لعبدالرؤوف الروابدة في جامعة العلوم التطبيقية

وطنا اليوم:يعقد مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، يوم غد الإثنين الموافق 7 تموز، ندوة خاصة لإطلاق كتاب “شذرات من تاريخ الأردن” لمؤلفه دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، وذلك عند الساعة السادسة مساءاً في قصر المؤتمرات بجامعة العلوم التطبيقية، والدعوة عامة للجمهور.
ويُعد هذا الكتاب استعراضاً معرفياً مميزاً يقدّمه دولة الروابدة لمسيرة تاريخ الأردن منذ فترات الاستيطان القديمة وحتى نشأة الدولة الأردنية الحديثة، مع تركيز خاص على أبرز المحطات السياسية والتغيرات الجيوسياسية التي أثّرت في تشكيل الدولة الأردنية ومسارها السياسي.
ويأتي هذا العمل ليُشكّل إضافة قيّمة للمكتبة الوطنية والمكتبة الأسرية الأردنية، بما يتضمنه من سردية شاملة ومعالجة دقيقة لتاريخ الأردن بروح وطنية وبُعد تحليلي يستند إلى تجربة الكاتب الطويلة في العمل السياسي والإداري.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:39

ضبط مصنع أجبان غير مرخص ومواقع تخزين حليب مجفف بظروف مخالفة

20:37

خلال أيام .. ويتكوف يلمّح إلى قرب الاتفاق على هدنة في غزة

20:28

ترامب يتوعد روسيا بعقوبات قاسية.. بوتين لم يقدم شيئاً لوقف حرب أوكرانيا

20:20

رئيس هيئة الأركان المشتركة: عمليات تطوير منظومة أمن الحدود مستمرة

20:17

لا تقتلوا الثقة بسيف الشائعة .. مؤسسة الغذاء والدواء تستحق الإنصاف

19:52

الاحتلال يعلن استهداف مسؤول تخطيط حماس في لبنان

19:36

البلبيسي: لا علاقة للبطيخ والفواكه بالتسبب بأمراض معوية

19:27

السلطة تدعم أبو شباب وإسرائيل تكافئها بـ إمارة الخليل

19:25

تعيين الصرايرة مديراً للرقابة الداخلية في الإسكان والتطوير الحضري

19:21

سلامة : اتفاق أردني سوري على تقاسم المياه بشكل عادل

19:07

السميرات يرعى لقاءً متخصصًا حول تعزيز ثقافة البيانات ودورها في التحول الرقمي

19:05

52 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

وفيات
وفيات الثلاثاء 8-7-2025وفيات الاثنين 7-7-2025وفيات الأحد 6-7-2025وفيات الجمعة 4-7-2025ابو علي ينعى وفاة المدقق الضريبي لؤي العرقان