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إنقاذ حمامة علقت على عمود للكهرباء في شفا بدران

13 ثانية ago
إنقاذ حمامة علقت على عمود للكهرباء في شفا بدران

وطنا اليوم:تمكنت كوادر شركة الكهرباء الأردنية من إنقاذ حمامة علقت على شبكة كهربائية في منطقة شفا بدران – الكوم شمال العاصمة عمّان، بعد ورود بلاغ من مواطنة لدائرة الطوارئ أفادت فيه بمشاهدة الطائر عالقًا وطلبت المساعدة لإنقاذه.
ووفق الشركة، فقد استجابت الفرق الفنية فورًا للبلاغ، وتوجهت إلى الموقع حيث عملت على تحرير الحمامة وإبعادها عن الأسلاك بأمان، في خطوة لاقت استحسان الأهالي.
وكانت الحمامة قد تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من منازل منطقة الكوم لبعض الوقت نتيجة تماس مع الشبكة، قبل أن تعيد كوادر الشركة الوضع إلى طبيعته بعد إنجاز المهمة،


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