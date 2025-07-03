وطنا اليوم:ألقى العاملون في البحث الجنائي بمركز أمن إربد الشرقي، القبض على شخصين قاما بسرقة جميع عدادات المياه من بناية سكنية في إربد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن مواطنين تقدموا بشكوى للمركز الأمني بشأن سرقة جميع العدادات الموجودة في بنايتهم السكنية، حيث تم على الفور التحقيق بالحادثة وجمع المعلومات وتتبع هوية مرتكبي الحادثة إلى أن تم إلقاء القبض عليهما.

وأشار إلى أنه وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بالسرقة، وتم ضبط جميع العدادات المسروقة وإعادتها للمواطنين، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة.