الدفاع المدني يخمد حريقاً كبيراً في مصنع خشب بالرصيفة

وطنا اليوم:تمكنت كوادر الإطفاء في مديرية الدفاع المدني، صباح اليوم الخميس، من إخماد حريق كبير شبّ داخل مصنع للأخشاب في منطقة وادي القمر بمدينة الرصيفة.

وصرح مصدر أمني بأن غرف العمليات تلقت بلاغاً يفيد باندلاع حريق في المصنع، وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء المتخصصة مدعومة بسيارات الإسعاف إلى الموقع.

وأضاف المصدر أن طبيعة المواد الموجودة في المصنع، وهي كميات كبيرة من الأخشاب والمواد سريعة الاشتعال، ساهمت في انتشار النيران بسرعة. وقد عملت الفرق على الفور على محاصرة الحريق من عدة جهات لمنع امتداده إلى المباني والمصانع المجاورة، ومن ثم تمكنت من السيطرة عليه وإخماده بشكل كامل.

وأكد المصدر أنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات بشرية، بينما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية كبيرة في محتويات المصنع وهيكله.

وقامت فرق الدفاع المدني بعمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران، فيما فتحت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقاً للوقوف على الأسباب الدقيقة لاندلاع الحريق