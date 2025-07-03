بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الدفاع المدني يخمد حريقاً كبيراً في مصنع خشب بالرصيفة

52 ثانية ago
الدفاع المدني يخمد حريقاً كبيراً في مصنع خشب بالرصيفة

وطنا اليوم:تمكنت كوادر الإطفاء في مديرية الدفاع المدني، صباح اليوم الخميس، من إخماد حريق كبير شبّ داخل مصنع للأخشاب في منطقة وادي القمر بمدينة الرصيفة.
وصرح مصدر أمني بأن غرف العمليات تلقت بلاغاً يفيد باندلاع حريق في المصنع، وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء المتخصصة مدعومة بسيارات الإسعاف إلى الموقع.
وأضاف المصدر أن طبيعة المواد الموجودة في المصنع، وهي كميات كبيرة من الأخشاب والمواد سريعة الاشتعال، ساهمت في انتشار النيران بسرعة. وقد عملت الفرق على الفور على محاصرة الحريق من عدة جهات لمنع امتداده إلى المباني والمصانع المجاورة، ومن ثم تمكنت من السيطرة عليه وإخماده بشكل كامل.
وأكد المصدر أنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات بشرية، بينما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية كبيرة في محتويات المصنع وهيكله.
وقامت فرق الدفاع المدني بعمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران، فيما فتحت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقاً للوقوف على الأسباب الدقيقة لاندلاع الحريق


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:04

المياه: ضبط اعتداء في الحلابات وحفارات مخالفة في جرش والمفرق

09:54

قتلى وجرحى ومفقودون في حادث غرق عبّارة بإندونيسيا

09:47

انفجارات واشتباكات.. قتلى وجرحى بمواجهات عنيفة في تعز اليمنية

09:46

بين الحقيقة والتشويه: مؤسسة الغذاء والدواء في مرمى حملات غير بريئة

09:38

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: دولتي العزيزة: أهلي في مأدبا .. وأنا الحكومة

09:35

توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

09:32

شاعرٌ، وناقدة

09:31

واشنطن تدرس تسليح إسرائيل بـ قاذفات الشبح B-2 وقنابل GBU-57

09:22

ولي العهد عن أول مشروع قمر صناعي: إنجاز أردني بأيدي شبابنا المبدع والريادي

09:13

ترامب يدعو رئيس مجلس الاحتياطي إلى الاستقالة فورا

09:10

ضربات روسية أوكرانية متبادلة تخلف قتلى وجرحى

09:05

الطيران المدني : عودة حركة المسافرين عبر مطار الملكة علياء إلى طبيعتها

وفيات
وفيات الأربعاء 2-7-2025وفيات الثلاثاء 1-7-2025الحاج فايز مصلح المجالي ( أبو مصلح ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 30-6-2025وفيات الأحد 29-6-2025