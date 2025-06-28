انطلاق اعمال سمبوزيوم القاهرة عمان الدولي للفنون التشكيلية التاسع

وطنا اليوم-كشفت ادارة سمبوزيوم القاهرة عمان للفنون التشكيلية عن قائمة الفنانين المشاركين في دورته التاسعة للعام 2025 والتي تنطلق يوم الخامس من شهر تموز المقبل وتتواصل حتى الرابع عشر من الشهر نفسه.

تضم القائمة الرئيسية الفنانين فيصل لعيبي من العراق وسعد يكن وياسر صافي من سوريا ومصطفى رحمة ووليد عبيد وميرفت شاذلي وفتحي عفيفي واحمد البدوي وسوزان يعقوب من مصر ورامينا سعدات خان وفخرية علييف من اذربيجان وديلوروم ماميدوفا من اوزبكستان واوكسانا تاسييف من روسيا و احمد نوح من قطر و محمد خليل من فلسطين ورام فيرانجان من الهند ونتاشا لين من ابريطانيا/لصين ومحمد الجالوس وعمر حمدان وقائمة الشباب الاردنيين نور سرحان وندى بشتاوي ولما الخطيب ونسيم القيسي والعزيز عاطف من فلسطين .

وكما في كل عام يكرم السمبوزيوم قامتين فنيتين في كل دورة ويكرم هذا العام الفنان العراقي فيصل لعيبي المقيم في لندن وللفنان لعيبي بصمة فنية وبحثية وهو مجدد في مجال الفنون وله ارث فني مهم يعد مرجعا فنيا ثريا في مجال المشهديات التراثية العربية ويكرم ايضا الفنان السوري المقيم في دبي وبيروت وهو مايسترو الفن العربي ويملك تجربة فنية عميقة في البحث والانجاز في مجال الشكل والتكوين فضلا عن منجزه الفني الكبير .

وبموازاة ورشات الرسم التي تعد مختبرا فنيا حقيقيا حيث يتم فيها تبادل الخبرات والمهارات والحوارت الفنية تقام كل مساء ندوة فنية عن تجربة كل مشارك حيث يستعرض تجربته وخبرنه الفنية من خلال وسائط متعددة ويشرف على برنامج الندوات الناقدة والفنانة سوزان شكري من مصر والناقد والفنان رسمي الجراح من الاردن .

ويتيح سمبوزيوم بنك القاهرة عمان للمشاركين في دورته التاسعة هذا العام وكما في كل عام الاطلاع على ذاكرة وتايخ وملامح العاصمة الاردنية من خلال زيارة ميدانية شاملة لكل نواحي المدينة اضافة الى زيارة البحر الميت وجهة العالم السياحية والعلاجية .

يشار الى ان السمبوزيوم يحرص في كل عام على مشاركة فنانين اردنيين من مختلف الاجيال لاثراء تجربتهم الفنية فقد سبق وشارك فيه سمر حدادين وبسمة النمري وعلي عمرو وفادي حدادين ونصر عبد العزيز والراحلين محمود صادق و وياسر دويك وعبد الرؤوف شمعون وعزيز عمورة و حسني ابو كريم وغسان ابو لين وعثمان شهاب وعبد الرحمن شويكي وغيرهم , اضافة الى مشاركة خمسة فنانين شباب اردنيين في كل دورة لاعطاء فرصة تدريبية سنوية للاجيال الجديدة في التشكيل الاردني , وقد تم في كل دورة تكريم عدد من الرواد في الفن الاردني والعربي .

تنعقد الدورة التاسعة لتواصل تاكيد السمبوزيوم على مكانته الدولية باستمراريته و مستواه الفني الرفيع وتنوع اطيافه الفنية اذ تتمازج تجارب فنية من مختلف دول العالم وتلتقي في عمان حيث ساحة البنك الرئيسة في وادي صقرة لتكون مشهدا فنيا عالميا يختتم بمعرض دولي في جاليري البنك يكشف عن المنجز الفني الذي استمر لعشرة ايام ليتاح لجمهور الفن بعد ذلك التعرف الى تجارب عالمية وسط لقاءا جماليا و تفاعليا فريدا .