45 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أدى 45 ألف مُصلٍّ، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد، وبعد أسبوعين من إغلاقه.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددًا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد، كما منعت عددًا من المرابطين والنشطاء المقدسيين من دخول البلدة القديمة للوصول إلى المسجد.

ومساء الثلاثاء الماضي، أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، بعد إغلاق دام 12 يومًا، تحت ذريعة “الوضع الأمني” الناتج عن التصعيد العسكري مع إيران.

وتواصل قوات الاحتلال، فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، خاصة خلال أيام الجمعة.

وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة