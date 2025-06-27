بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

45 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

32 ثانية ago
45 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أدى 45 ألف مُصلٍّ، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد، وبعد أسبوعين من إغلاقه.
وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددًا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد، كما منعت عددًا من المرابطين والنشطاء المقدسيين من دخول البلدة القديمة للوصول إلى المسجد.
ومساء الثلاثاء الماضي، أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، بعد إغلاق دام 12 يومًا، تحت ذريعة “الوضع الأمني” الناتج عن التصعيد العسكري مع إيران.
وتواصل قوات الاحتلال، فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، خاصة خلال أيام الجمعة.
وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:01

إعلام إسرائيلي: عملاء أبو شباب أعادوا جثث 3 أسرى بغزة

15:26

هكذا تقدمت دول في العالم

15:14

المبعوث الأميركي إلى سوريا: دمشق تجري محادثات بهدوء مع إسرائيل

15:05

مغتربون يشكون تأخّر تأشيرات المرور السعودية

14:51

قرارات حكومية مهمة قادمة تشمل تخفيضا ضريبيا وجمركيا على السيارات

14:41

محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد

14:07

بسبب السرعة الجنونية .. وفاة 14 شخص في اصطدام سيارتين شمال مصر

13:50

قصة عقد رونالدو مع النصر .. 16 عامل منزلي وطائرة و2.5 مليون ريال يوميا

13:41

أرقام مثيرة من زفاف القرن .. تكلفة ضخمة لحفلة مؤسس أمازون

13:29

الاحتلال الإسرائيلي يشن أكثر من 20 غارة على منطقة النبطية جنوبي لبنان

11:56

ارتفاع إنفاق الأردنيين على السياحة الخارجية

11:49

سندويتشات الجمعة

وفيات
وفيات الجمعة 27-6-2025وفيات الخميس 26-6-2025وفيات الأربعاء 25-6-2025وفاة اثنين من موظفي دائرة الضريبة إثر حالات مرضيةوفيات الثلاثاء 24-6-2025