بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

إعلام إسرائيلي: عملاء أبو شباب أعادوا جثث 3 أسرى بغزة

دقيقة واحدة ago
إعلام إسرائيلي: عملاء أبو شباب أعادوا جثث 3 أسرى بغزة

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة أن جثث الأسرى الثلاثة التي أعيدت قبل أيام من قطاع غزة عثر عليها عناصر من عملاء عصابة ياسر أبو شباب وليس الجيش الإسرائيلي، دون مزيد من المعلومات.
وكان جيش الاحتلال قال الأحد الماضي إنه “في عملية خاصة مع جهاز الشاباك مساء السبت تم انتشال جثامين 3 مختطفين من قطاع غزة”، موضحا أن أحدهم كان رقيبا.
وبذلك، يبقى في غزة 50 أسيرا إسرائيليا، من بينهم 20 على الأقل على قيد الحياة، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.
وكانت إسرائيل أقرت بدعم وتسليح عصابة أبو الشباب التي تعمل بالتهريب وسرقة المساعدات الإنسانية في غزة.
ولاحقا انتقل عمل عصابة ياسر أبو شباب من تنفيذ نشاطات إجرامية إلى المشاركة في عمليات ميدانية تحت إشراف مباشر من الجيش الإسرائيلي.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت مطلع يونيو/حزيران الجاري إن “مليشيا أبو الشباب التي تسلحها إسرائيل في قطاع غزة تعمل بالتهريب والابتزاز ولا تهتم بالقضية الفلسطينية”.
وأضافت أن “جهاز الأمن العام (الشاباك) دبر عملية سرية لتسليح مليشيا فلسطينية في غزة خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بموافقة مباشرة من نتنياهو وبهدف تحدي حماس في جنوب قطاع غزة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:26

هكذا تقدمت دول في العالم

15:14

المبعوث الأميركي إلى سوريا: دمشق تجري محادثات بهدوء مع إسرائيل

15:05

مغتربون يشكون تأخّر تأشيرات المرور السعودية

14:51

قرارات حكومية مهمة قادمة تشمل تخفيضا ضريبيا وجمركيا على السيارات

14:41

محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد

14:07

بسبب السرعة الجنونية .. وفاة 14 شخص في اصطدام سيارتين شمال مصر

13:50

قصة عقد رونالدو مع النصر .. 16 عامل منزلي وطائرة و2.5 مليون ريال يوميا

13:41

أرقام مثيرة من زفاف القرن .. تكلفة ضخمة لحفلة مؤسس أمازون

13:29

الاحتلال الإسرائيلي يشن أكثر من 20 غارة على منطقة النبطية جنوبي لبنان

11:56

ارتفاع إنفاق الأردنيين على السياحة الخارجية

11:49

سندويتشات الجمعة

11:42

وفاة شاب إثر تعرضه للطعن في البيادر

وفيات
وفيات الجمعة 27-6-2025وفيات الخميس 26-6-2025وفيات الأربعاء 25-6-2025وفاة اثنين من موظفي دائرة الضريبة إثر حالات مرضيةوفيات الثلاثاء 24-6-2025