وفاة الفنان عماد محرم بطل فيلم العفاريت الشهير

وطنا اليوم:توفى الفنان عماد محرم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 25 يونيو، عن عمر ناهز 74 عامًا بعد صراع مع المرض، ويشيع جثمان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد على أن يتم تلقى العزاء في المقابر.

وكتب أحد أقاربه، عبر موقع فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل من أطيب من عرفت بحياتي وحما نجلي المنتج الكبير الاستاذ عماد محر، جزاه الله الخير واصطفاه من أهل الجنة وألهم عائلته وألهمنا الصبر والسلوان».

وأضاف: «العزاء والصلاة في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد والعزاء على المقابر».

من هو عماد محرم؟

– وُلد في 8 يونيو 1951 بالقاهرة، ويبلغ من العمر حوالي 74 عامًا

– هو ممثل ومنتج، اشتهر بأداء أدوار الشر، لكن أيضًا قدم شخصيات متنوعة في السينما والتلفزيون

– بدأ مشواره الفني من أواخر الستينيات، وظهر لأول مرة في مسلسل «بيار الملح» عام 1967

– دخل عالم الأفلام سنة 1982 بأدوار في «الثأر» و«رحلة الشقاء والحب»، «على باب الوزير» (1982) و«مين فينا الحرامي» (1984) مع عادل إمام

– كما شارك في فيلم العفاريت«(1990)، بدور»شمندي«الشرير، ترك انطباعاً قوياً، خصوصاً في مشهد اختطاف الأطفال

– وشارك في أفلام أخرى مثل «الباطنية»، «وكالة البلح»، «بلاغ للنائب العام»، وغيرها

– في الدراما ظهر مجدداً بفي مسلسلات مثل «رأس الغول» (2016)، «عوالم خفية» (2018) مع عادل إمام

– في مايو 2021، نُقل إلى العناية المركزة بعد آلام في عضلة القلب، ونقص الأكسجين إثر ضعف عضلة القلب، وأُجري له مسحتي كورونا كانت نتيجتهما سلبية

– في يناير 2024 أصيب بجلطة دماغية أثرت على نطقه، لكنه أكد أنه سيعود لممارسة الفن وأنه لن يعتزل

– في مايو 2025 تعرض لجلطة ثانية، وخضع للعلاج حتى توفي اليوم.