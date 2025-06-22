في احتفالية بيوم الموسيقى العالمي: طارق الناصر يبهر جمهور المدرج الروماني في أمسية استثنائية

وطنا اليوم:أحيا الموسيقار الأردني طارق الناصر مساء السبت، أمسية موسيقية مميزة على المدرج الروماني في قلب العاصمة عمان، بحضور وزيرة السياحة والآثار السيدة لينا عناب، وذلك ضمن فعاليات “شهر الموسيقى” التي تنظمها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، احتفاءً بيوم الموسيقى العالمي، الذي يُصادف ۲۱ حزيران من كل عام.

وأكدت الوزيرة أن الموسيقى تُعد من أرقى أشكال التعبير الإنساني، لما تحمله من قدرة على التقريب بين الناس وتعزيز روح التفاهم والانفتاح. وأضافت أن هذه الفعاليات تسهم في إبراز الطابع الفني المتجدد في الأردن، وتشجع على تفاعل المجتمعات المحلية والزوار مع المواقع التاريخية بروح معاصرة.

ورأت أن إدماج الموسيقى في المواقع الأثرية يعيد تقديمها كمساحات نابضة بالحياة، تُعاش فيها التجربة الثقافية بشكل حي وتفاعلي وتعزز من جاذبية التجربة السياحية.

وشهدت الأمسية التي أحياها الفنان الموسيقار طارق الناصر حضورًا واسعًا ، حيث توافد الآف المواطنين والزوار وبحضور عدد كبير من زوار المملكة الأجانب للاستمتاع بالأجواء الموسيقية في أحد أبرز المعالم الأثرية في عمان في مشهد يعكس شغف الأردنيين بالفن الحي وتقديرهم للتجارب الثقافية الأصيلة.

كما نظمت وزارة السياحة والآثار سلسلة من العروض الموسيقية في عدد من المواقع العامة في عمان بمشاركة فنانين أردنيين، حيث قدّم علاء المعايطة وصلة موسيقية على العود في دوار باريس – جبل اللويبدة، وعزف معتز عبده على الكمان في ساحة فيصل فيما عزف سامح صبحي على الربابة في شارع الرينبو في مشهد تفاعلي يعكس تنوع وتعدد الأصوات الموسيقية الأردنية.

وتتواصل فعاليات “شهر الموسيقى ” حتى نهاية حزيران، وتشمل عروضًا فنية في محافظات عدة، منها: فرقة أوتوستراد في أم قيس ٢٤) (حزيران ورامي شفيق في مدينة الحسن للشباب باربد (٢٦) (حزيران) وطلال أبو الراغب في مسرح الأوديون بعمّان (۲۷) (حزيران)، بالإضافة إلى عرض لفرقة راحوب في محافظة المفرق 27 / 6 / 2025

كما تتضمن الفعاليات عروضًا سينمائية متنقلة ضمن مبادرة “سينما عين ” ، التي تهدف إلى إدماج السينما في الفضاءات العامة وتعزيز الحوار الثقافي من خلال عروض تفاعلية تقام في أماكن مفتوحة بمختلف أنحاء المملكة.

للاطلاع على جدول الفعاليات والتسجيل:

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