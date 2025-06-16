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الجسر العربي : رحلات إضافية لتلبية الطلب المتزايد على السفر البحري

16 يونيو 2025
الجسر العربي : رحلات إضافية لتلبية الطلب المتزايد على السفر البحري

وطنا اليوم:أكد المدير العام لشركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة، الاثنين، استمرار الشركة في تقديم خدماتها البحرية للمسافرين عبر أسطولها البحري العامل على الخط البحري الدولي العقبة – نويبع بشكل طبيعي وآمن، مع انتظام تام للرحلات البحرية اليومية المقررة وحسب مواعيدها المحددة والمجدولة مسبقاً.
وأوضح العبادلة أن الجسر العربي قام خلال الأيام الماضية بتنفيذ عدد من الرحلات الإضافية وذلك لاستيعاب الطلب والإعداد المتزايدة على خدمات الشركة والسفر بحراً عبر الأسطول البحري في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة حاليا لا سيما مع إلغاء أو تأجيل كثير من الرحلات الجوية.
ولفت إلى أن شركة الجسر العربي هي حلقة الاتصال الرئيسية بين الأردن ومصر عبر الخطوط البحرية: الخط البحري العقبة – نويبع (مدة الرحلة ساعتين ونصف)، والخط السياحي العقبة – طابا (مدة الرحلة 30 دقيقة).
وبين المدير العام لشركة الجسر العربي أنه وفي ظل تعليق وإلغاء العديد من شركات الطيران لرحلاتها إلى عدد من دول المنطقة أو تحويل وجهاتها إلى مسارات بديلة بسبب التصعيد الأخير والتوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط الأمر الذي تسبب بعدم قدرة البعض وخصوصاً المجموعات السياحية من استكمال برامجها السياحية أو العودة الى أوطانهم مما أدى إلى أن تكون شركة الجسر العربي هي الخيار والبديل الاستراتيجي والآمن للمسافرين والمجموعات السياحية للوصول الى وجهتهم النهائية من خلال رحلاتها البحرية المنتظمة والموثوقة التي تربط ميناء العقبة الأردني بكل من ميناء طابا وميناء نويبع في مصر، والتي يمكن من خلالها السفر إلى الدول الأوروبية وأميركيا وغيرها من دول العالم عبر مطار شرم الشيخ ومطار القاهرة الدولي، علماً بأن المسافة البرية من مدينة نويبع إلى شرم الشيخ براً تصل إلى ساعتين فقط.
وشدد العبادلة على أن الجسر العربي قادر حاليا على نقل كافة العراقيين والسوريين القادمين من مصر إلى بغداد ودمشق عبر الخط الدولي البحري نويبع – العقبة بعد الحصول على الموافقات اللازمة واللذين ألغيت حجوزاتهم الجوية بسبب الظروف الراهنة.
وبين أن الجسر العربي نقل خلال الثلاثة أيام الماضية ما يزيد عن 10 آلاف مسافر سواء عبر الخط البحري نويبع – العقبة أو الخط السياحي العقبة – طابا مشيرا إلى التزام شركة الجسر العربي بأعلى معايير السلامة البحرية وحرصها على ضمان استمرارية تقديم خدماتها بأمان وموثوقية مما يجعلها الخيار الأمثل لسفر الطلبة والمجموعات السياحية والحجاج ورجال الأعمال وكل من تم إلغاء أو إعادة جدولة رحلات الطيران الخاصة بهم لا سيما في ظل سهولة الحجز وأسعار التذاكر في متناول الجميع.
وقال العبادلة إن شركة الجسر العربي تتيح للمسافرين إمكانية الحجز المسبق بكل سهولة ويسر عبر مكاتبها المعتمدة المنتشرة في الأردن ومصر أو من خلال نظام الحجز الإلكتروني على موقعها الرسمي www.abmaritime.com.jo مما يضمن للمسافرين مرونة في اختيار مواعيد السفر التي تناسبهم.
وأكد على قيام الجسر العربي بتقديم أسعار مناسبة ومعقولة تراعي الظروف الاقتصادية الحالية لكافة شرائح المواطنين الأمر الذي يجعل من السفر عبر البحر خياراً اقتصادياً وآمناً في آنٍ واحد.


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