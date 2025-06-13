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ورشة عمل متخصصة لجمعية التوليد والجراحة النسائية تناقش الصحة الجنسية لدى المرأة

44 ثانية ago
ورشة عمل متخصصة لجمعية التوليد والجراحة النسائية تناقش الصحة الجنسية لدى المرأة

وطنا اليوم – عقدت الجمعية الأردنية للتوليد والجراحة النسائية عمّان ورشة عمل متخصصة ناقشت أبرز مشاكل الأداء الجنسي لدى النساء بمشاركة أطباء وأخصائيين في الصحة الجنسية والنفسية من مركز الصحة الجنسية عند النساء في الجامعة الأمريكية في بيروت برئاسة د فيصل القاق ود.نتالي شمس الدين.
وهدفت الورشة إلى رفع الوعي حول سبل التشخيص والعلاج للمشاكل الجنسية لدى المراة.
وتحدثت رئيسة الجمعية د.عبير عناب عن أهداف الورشة وهي
مناقشة أسباب ضعف الرغبة الجنسية، آلام الجماع (عسر الجماع)، وصعوبات الوصول للنشوة عند النساء، وتسليط الضوء على التأثير النفسي والاجتماعي لمشاكل الأداء الجنسي.
كما هدفت الورشة الى تشجيع النساء على الحديث عن مشاكلهن للمختصين وطلب المساعدة الطبية.
واوضحت د. عناب ان أبرز التوصيات والحلول التي توصلت إليها الورشة زيادة العيادات المتخصصة في الصحة الجنسية للمرأة في المستشفيات العامة, وتدريب الأطباء على التشخيص الصحيح وعدم إهمال الشكاوى الجنسية، وتوعية الأزواج بدورهم في دعم الشريكة وعدم تحميلها المسؤولية كاملة.
وحضر ورشة العمل المهتمين من اخصائي النسائية والتوليد والطب النفسي وطب الاسرة والطب العام و التمريض.


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