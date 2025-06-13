الطيران المدني: لا موعد محددا بعد لإعادة فتح الأجواء الأردنية

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو، إن لا موعد محددا بعد لاعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران.

وأضاف مستو في تصريح مساء الجمعة، أنه لا يمكن أن نفتح الأجواء ما دام هنالك مخاطر على سلامة الطيران.

وأشار مستو، إلى أنه من غير المتوقع فتح الأجواء الأردنية ليلة الجمعة-السبت.

وأوضح أن الهيئة مستمرة بتقييم مخاطر حركة الطيران المدني، مضيفا أنه سيتم إبلاغ شركات الطيران بالمعلومات اللازمة لإطلاع المسافرين والمعنيين على آخر البيانات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.

وكانت الهيئة أعلنت إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسباً لأية مخاطر قد تنتج من جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.

وقال، إن القرار يأتي التزامًا بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.

وأكد مستو أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الهيئة خشية تأثير ما يجري على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما.