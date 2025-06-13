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أسعار النفط تقفز بأكثر من 10% بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران

43 ثانية ago
أسعار النفط تقفز بأكثر من 10% بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران

وطنا اليوم:قفزت أسعار النفط بأكثر من 8 دولارات للبرميل اليوم الجمعة بعد إعلان إسرائيل تنفيذ هجوم على إيران، ما أثار مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي قد تؤثر على إمدادات النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 7.60 دولارات، أو بنسبة 10.87%، لتصل إلى 76.96 دولارًا للبرميل.
كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 7.98 دولارات، أو بنسبة 11.73%، ليصل إلى 76.02 دولارًا للبرميل، وذلك بحلول الساعة 04:02 بتوقيت غرينتش.

قصف منشآت نووية ومواقع عسكرية أخرى
وأعلن مصدر عسكري أنّ إسرائيل قصفت في إيران فجر الجمعة منشآت نووية ومواقع عسكرية أخرى.
وقال المصدر الإسرائيلي لصحفيين: “الضربات التي ننفّذها هي عشرات الضربات التي تستهدف أهدافا عسكرية وأخرى مرتبطة بالبرنامج النووي في مناطق مختلفة من إيران”.
وأشار المصدر إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يعتقد أنّ لدى طهران القدرة على توجيه ضربة للدولة العبرية “في أيّ لحظة”.


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