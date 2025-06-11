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فارس الاغنية العربية عاصي الحلاني يطرح احدث اغانيه

17 ثانية ago
فارس الاغنية العربية عاصي الحلاني يطرح احدث اغانيه

وطنا اليوم:اطلق الفنان عاصي الحلاني أغنية جديدة بعنوان “أشتكي لله”، باللهجة الخليجية، يخوض من خلالها اول تجربة في الذكاء الاصطناعي، وتم تصويرها بأسلوب الفيديو كليب تحت إدارة المخرج عبدالفتاح إسماعيل ،ويراهن فارس الاغنية العربية ،عليها بقوّة ضمن سباق الأغاني الصيفية لهذا العام، “اشتكي لله ” من كلمات الشاعر خالد ڤيرناس، ألحان ياسر نور، توزيع وميكس هاني ربيع، ماسترينغ ماهر صلاح، وهي من إنتاج شركة AMD برودكشن.
اشتكي لله تم اطلاقها على القناة الرسمية ” يوتيوب ” للفنان عاصي الحلاني ، وعلى كافة المتاجر الموسيقية ، والاذاعات والمحطات الفضائية العربية .
للاستماع للعمل من خلال الرابط المرفق :

 


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