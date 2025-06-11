إدارة أمن الجسور تسهل إجراءات عودة 6500 حاج فلسطيني

وطنا اليوم:قال مدير إدارة أمن الجسور العميد رشيد الشيشاني، إن الإدارة وضعت خطة متكاملة لتسهيل حركة العبور وضمان انسيابية حركة الحافلات والمسافرين دون تأخير.

وأضاف الشيشاني خلال زيارة رئيس لجنة فلسطين النيابية سليمان السعود إلى جسر الملك حسين الأربعاء، أن الإدارة عملت على استقبال وتسهيل عودة أكثر من 6500 حاج فلسطيني خلال اليومين الماضيين وسط جهود ميدانية متواصلة ومشتركة من كافة الكوادر الأمنية والخدمية.

طّلع رئيس لجنة فلسطين النيابية سليمان السعود، خلال زيارة إلى إدارة أمن الجسور، على واقع الخدمات والتسهيلات المقدّمة للمسافرين، لا سيّما لحجاج دولة فلسطين الشقيقة، خلال مغادرتهم وعودتهم من الديار المقدسة.

والتقى السعود خلال الجولة مدراء الأجهزة الأمنية العاملين في الموقع، ونقل إليهم تحيات أعضاء المجلس، مثمنًا الجهود الكبيرة والمميزة التي تبذلها إدارة أمن الجسور وكافة كوادرها لتسهيل حركة العبور وتقديم أعلى درجات الخدمة للمسافرين، لا سيما خلال موسم الحج، بما في ذلك تجهيز المرافق وتوفير وسائل النقل، وسرعة إنجاز المعاملات.

وتفقّد السعود مرافق مدينة الحجاج في الجسر، والتي جرى تهيئتها مسبقًا لتوفير بيئة مريحة وآمنة للحجاج، إذ شملت مرافق إسعاف، وصالات استراحة مزودة بأنظمة تكييف، ومرافق صحية حديثة، وبما يعكس الجاهزية العالية والاستعداد الكامل لاستقبال الحجاج.

والتقى السعود ممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، وعددًا من حجاج فلسطين أثناء عودتهم، حيث عبّروا عن بالغ شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، ولجميع كوادر الأجهزة الأمنية والإدارية في جسر الملك حسين، على ما لمسوه من تسهيلات وإنسانية في التعامل، ورعاية مميزة منذ لحظة عبورهم وحتى عودتهم سالمين.

وأكد السعود خلال لقائه الحجاج المواقف التاريخية الثابتة للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعمه المستمر للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل، مشيرًا إلى أن ما يقدمه الأردن من جهود لوجستية وإنسانية هو امتداد للنهج الأردني في نصرة الأشقاء.