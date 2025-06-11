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إصابة ممرض في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة بشظايا باليد والفخذ

ساعتين ago
إصابة ممرض في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة بشظايا باليد والفخذ

وطنا اليوم:صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأن أحد الممرضين العاملين في المستشفى الأردني الميداني جنوب قطاع غزة قد تعرض صباح الأربعاء أثناء تواجده داخل المستشفى لإصابة باليد والفخذ الأيسر بواسطة شظية سقطت في محيط المستشفى الميداني.
وبين المصدر أنه جرى الكشف على الممرض من قبل الأطباء المختصين، حيث تبين حدوث جرح قطعي في اليد اليسرى والفخذ الأيمن وتم إدخاله لغرفة العمليات لإجراء الجراحة اللازمة، مبيناً أن حالته العامة متوسطة وسيتم إجلائه مساء اليوم إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية تمهيداً لاستكمال علاجه.


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