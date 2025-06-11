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عائلة محمد الفقرا تطالب بإعدام المتورطين بقتل ابنها

51 ثانية ago
عائلة محمد الفقرا تطالب بإعدام المتورطين بقتل ابنها

وطنا اليوم:طالبت عائلة الشاب محمد الفقرا، الذي قُتل خلال عطلة عيد في العقبة، بتنفيذ حكم الإعدام بحق جميع المتهمين الستة المتورطين في الجريمة.
وقالت والدة محمد، خلال حديث مؤثر، إن نجلها كان برفقتهم لقضاء إجازة العيد، قبل أن يتعرض لهجوم مفاجئ من مجموعة شبان، ما أدى إلى مقتله أمام شقيقه.
وأضافت أن نجلها كان معروفًا بحسن أخلاقه، وأبدى في الأيام الأخيرة سلوكًا روحانيًا لافتًا، مشيرة إلى أنه طلب منها توزيع الكنافة في عزائه قبل أيام من وفاته، وكأنه كان يشعر بقرب رحيله.


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