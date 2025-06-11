19 إصابة بحوادث تصادم على الطرق الخارجية خلال الـ 24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:تعاملت إدارة الدوريات الخارجية، مساء الثلاثاء، مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي – جسر الطفيلة نتج عنه 15 إصابة توزعت بين حسنة ومتوسطة.

وقال ضابط ارتباط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، النقيب أيمن الحراحشة، إن الفرق الأمنية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع مجموعة من الحوادث والمخالفات المرورية.

وأضاف الحراحشة، أن الدوريات الخارجية تعاملت مع حادث تصادم على طريق الأزرق نتج عنه إصابتين، وحادث آخر وقع صباح الأربعاء على طريق البحر الميت، أصيب فيه شخصين أيضا، وكانت إصاباتهم متوسطة.