أمسية فنية ساحرة مجانية مع طارق الجندي في عجلون اليوم الاثنين

وطنا اليوم -عجلون – ضمن فعاليات “شهر الموسيقى”، تدعو وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة الأردنية الجمهور الكريم لحضور أمسية موسيقية مميزة يحييها الفنان طارق الجندي وفرقته، وذلك اليوم الاثنين الموافق 9 حزيران 2025 في ساحة قلعة عجلون، من الساعة 6:30 وحتى 8:00 مساءً.

تُعد هذه الأمسية واحدة من أبرز المحطات الموسيقية في الشهر، حيث سيمتزج سحر الموسيقى الشرقية بالأجواء التاريخية الفريدة لقلعة عجلون، ليعيش الجمهور تجربة فنية لا تُنسى وسط الطبيعة الخلابة.

🔹 الدخول مجاني لجميع الحضور

🔹 الفعالية مناسبة للعائلات

🔹 أجواء ترفيهية في موقع أثري مميز.

لا تفوّتوا فرصة الاستمتاع بعذوبة العود، وسحر الأنغام في قلب عجلون .

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