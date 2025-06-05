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الجغبير: القطاع الصناعي يبارك للقيادة والشعب فوز منتخب النشامى

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الجغبير: القطاع الصناعي يبارك للقيادة والشعب فوز منتخب النشامى

وطنا اليوم _تقدم رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الحغبير بالتهنئة للمنتخب الوطني لكرة القدم بفوزه على المنتخب العماني الشقيق ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

 

وقال الجغبير: نبارك لمنتخب النشامى الفوز المستحق، ونبارك لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي العهد الأمير الحسين ابن عبدالله، ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الامير علي بن الحسين، والشعب الأردني بكافة أطيافه.

 

واضاف الجغبير: مع النشامى حتى الوصول للمونديال بمشيئة الله، والقطاع الصناعي كما هي عادته، سيكون على الموعد في دعم كافة منتخباتنا الوطنية.


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