مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي المشاقبة والشرع

وطنا اليوم _عمّان وإربد – 4 و5 حزيران 2025 – مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى عشيرتي المشاقبة والشرع، بوفاة العميد المتقاعد عمر سعود المشاقبة، والدكتور عبدالله عبدالرحيم الشرع.

وزار العيسوي بيت عزاء الفقيد العميد عمر المشاقبة، مقدماً تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المشاقبة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد الدكتور عبدالله الشرع في منطقة حوّارة بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشرع، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح ج

ناته.