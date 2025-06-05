الملك يبدأ زيارة عمل إلى لندن ويلتقي برئيس الوزراء البريطاني

وطنا اليوم:بدأ جلالة الملك عبد الله الثاني، الخميس، زيارة عمل إلى لندن ويلتقي مع رئيس الوزراء البريطاني.

وبحث جلالة الملك ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر لدى لقائهما، في لندن، العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة.

وأكد جلالته الحرص على مواصلة البناء على العلاقات المتينة والصداقة التاريخية التي تجمع الأردن والمملكة المتحدة.