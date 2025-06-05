تقرير: 1800 أردني في اميركا تجاوزوا مدد الإقامة ولم يغادروا

وطنا اليوم:كشف تقرير وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بشأن تجاوز مدة الإقامة للدخول والخروج، أن عدد الأردنيين المتواجدين في الولايات المتحدة بتأشيرات مختلفة (وليس ضمن برامج الهجرة) بلغ تقريبًا 32 ألف أردني.

وبحسب التقرير، فإن عدد الأردنيين الذين يُتوقع مغادرتهم الأراضي الأمريكية في الموعد المحدد بلغ حوالي 30 ألف شخص، إذ أظهر التحليل أن عدد المغادرين المتوقعين من الأردنيين في عام 2023 بلغ 25,560، بينما كان عددهم في عام 2022 حوالي 18,007.

أما بخصوص الطلاب غير المهاجرين وزوار التبادل، فقد بلغ عدد المغادرين الأردنيين المتوقعين 4,205 في عام 2023، و3,341 في عام 2022.

في حين سجّل التقرير أن نحو 1,800 أردني تجاوزوا المدة القانونية الممنوحة لهم في التأشيرة، وما زالوا على الأراضي الأميركية دون وضع قانوني.

وتشير التفاصيل إلى أن حالات تجاوز مدة الإقامة في تأشيرات داخل الأراضي الأمريكية بلغت 1,414 في عام 2023، و1,751 في عام 2022.

أما في فئة الطلاب غير المهاجرين وزوار التبادل، فقد تم تسجيل 379 حالة تجاوز مشتبه بها داخل الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2023، و344 حالة في عام 2022، بإجمالي 422 و387 حالة على التوالي، ما يعادل معدل تجاوز 10.04% في 2023، و11.58% في 2022.

كما أشار التقرير إلى أن أقل من 200 أردني تجاوزوا المدة القانونية، وغادروا الولايات المتحدة لاحقًا. وتشير بيانات الفئات الأخرى المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة إلى أن الأردن سجّل في عام 2023، 817 حالة مغادرة متوقعة، و21 حالة تجاوز مشتبه بها داخل البلاد، مع معدل تجاوز إجمالي بلغ 2.57%.

أما في عام 2022، فكان عدد المغادرين الأردنيين المتوقعين 800، وبلغ عدد الحالات المشتبه بها 24، بنسبة تجاوز وصلت إلى 2.94%، ومعدل تجاوز مشتبه به داخل البلاد بلغ 13.50%.