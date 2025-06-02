العقرباوي يناشد الحكومة: الزرقاء تستغيث صحياً.. فهل من مجيب؟

وطنا اليوم : وجّه النائب السابق خير الله العقرباوي مناشدة عاجلة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ومعالي وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، دعا فيها إلى التدخل الفوري لإنقاذ الواقع الصحي المتدهور في محافظة الزرقاء، التي تحتضن ما يزيد عن 2.5 مليون نسمة.

وأكد العقرباوي أن المحافظة تعاني من نقص حاد في عدد المستشفيات الحكومية، إذ لا يخدم هذا العدد الكبير من السكان سوى مستشفى الزرقاء الحكومي ومستشفى الأمير فيصل في الرصيفة، وكلاهما يواجه ضغطاً هائلاً ونقصاً واضحاً في الكوادر والتجهيزات، مما يضطر المواطنين للجوء إلى المستشفيات الخاصة أو التخلي عن العلاج لعدم قدرتهم المالية.

وقال العقرباوي:

“أين حق الزرقاء في الرعاية الصحية؟ هل يُعقل أن يُترك هذا الكمّ من المواطنين تحت هذا الإهمال؟”، مشيراً إلى أن طوابير الانتظار وتعطل أجهزة الأشعة وقلة الأسرّة أصبحت مشهداً يومياً مألوفاً، رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها الكادر الطبي ضمن إمكانات محدودة.

وطالب العقرباوي الحكومة بـ:

دعم المستشفيات الحالية بالأجهزة الطبية والكوادر المتخصصة.

إنشاء مستشفى حكومي جديد يخدم شمال وشرق المحافظة.

تطوير البنية التحتية الصحية بما يتناسب مع التوسع السكاني المتسارع.

وختم العقرباوي مناشدته بالقول:

“هذه المطالب لا تمثل شخصاً بعينه، بل تعبّر عن كل أم تنتظر علاجاً لابنها، وكل شيخ لم يجد سريراً، وكل شاب خرج مريضاً كما دخل.. الزرقاء تستحق، والمواطن يستحق، والأمل بكم