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حسان يتسلم نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2024

2 يونيو 2025
حسان يتسلم نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2024

وطنا اليوم:تسلّم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2024.
وأشاد رئيس الوزراء خلال تسلمه التقرير من رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي، بالجهود التي تبذلها الهيئة، لافتاً إلى حرص الحكومة على تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وحماية المال العام.
من ناحيته، استعرض حجازي أبرز الجوانب التي تضمنها التقرير، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً في الشكاوى والإخبارات التي ترد إلى الهيئة، في ضوء الوقاية الاستباقية التي تمارسها الهيئة وزيادة الوعي لدى موظفي الإدارة العامة، ما أدى إلى تراجع قضايا الفساد التي تحال إلى القضاء.
وحضر اللقاء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان، وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.


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