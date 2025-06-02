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ضبط 873 اعتداء على قناة الملك عبد الله منذ بداية العام

2 يونيو 2025
ضبط 873 اعتداء على قناة الملك عبد الله منذ بداية العام

وطنا اليوم:أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن عن ضبط 873 اعتداء على قناة الملك عبد الله منذ بداية العام وحتى نهاية أيار الماضي، ما أسهم في توفير نحو 226 ألف متر مكعب من المياه، ضمن حملات مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام والجهات الرقابية.
وأوضحت الوزارة / السلطة في بيان صحفي اليوم، أن الاعتداءات شملت سحب مياه لري مزارع وملئ برك زراعية بطريقة غير مشروعة، وتمت مصادرة مضخات وإزالة تمديدات مخالفة.
كما ضبطت 214 مخالفة خلال أيار و112 في حزيران على امتداد القناة جنوبا، مع إحالة 7 قضايا للقضاء.
وأكدت السلطة استمرارها في حملات إزالة الاعتداءات ورفع كفاءة القناة، مشيدة بتعاون الجهات الرسمية والشعبية، وبدور القضاء الأردني في تعزيز الردع وتطبيق القانون، الذي ينص على الحبس والغرامة بحق المعتدين على مصادر المياه.


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