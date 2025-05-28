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الخطوط اليمنية تعلق الرحلات بعد تدمير إسرائيل آخر طائراتها

28 مايو 2025
الخطوط اليمنية تعلق الرحلات بعد تدمير إسرائيل آخر طائراتها

وطنا اليوم:أعلنت الخطوط اليمنية وقف رحلاتها حتى إشعار آخر، بعدما قصفت مقاتلات إسرائيلية مطار صنعاء الدولي، اليوم الأربعاء، ودمرت آخر طائرة مدنية فيه.
وقالت الخطوط اليمنية في بيان: “في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الصهيوني المخزي والدامي، تعرضت صباح اليوم طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية اليمنية لاستهداف مباشر وجبان”.
وأضافت أن الاستهداف وقع “قبل لحظات فقط من بدء صعود الركاب من حجاج بيت الله الحرام إلى متنها، ضمن رحلة تفويج مجدولة، حاصلة على كافة التصاريح اللازمة للهبوط والتشغيل والإقلاع من جميع الجهات المعنية”.
من جانبه، قال مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشائف إن تدمير إسرائيل الطائرة الوحيدة سيؤدي إلى مأساة إنسانية تتمثل في حرمان الحالات المرضية من السفر للعلاج في الخارج.
وأضاف الشائف، في تصريحات صحفية، أن هذا الاستهداف سيحرم بقية الحجاج اليمنيين ممن لم يغادروا صنعاء من أداء فريضة الحج لهذا العام.
وأوضح مصدر أن المطار كان يعتمد على طائرة واحدة فقط بعد أن دمرت غارات إسرائيلية 6 طائرات مدنية أخرى في السادس من مايو/أيار الجاري.

الإعلان الإسرائيلي
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه نفذ هجوما على مطار صنعاء الدولي، واستهدف طائرات قال إن الحوثيين (جماعة أنصار الله) استخدموها لنقل من وصفهم بمخربين شاركوا بعمليات ضد إسرائيل.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 10 مقاتلات شاركت في القصف.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الحوثيين سيكونون تحت حصار بحري وجوي كما تعهدت إسرائيل.
وأضاف أن الموانئ في اليمن ستظل تتعرض لأضرار بالغة وسيتم تدمير مطار صنعاء مرارا وتكرارا، وكذلك “البنى التحتية الإستراتيجية التي يستخدمها الحوثيون وداعموهم”.
من جانبه، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بالوقوف خلف الهجمات التي تنطلق من اليمن، متوعدا بمزيد من الضربات، وقال إن “من لا يفهم بالقوة سيفهم بمزيد من القوة”.
وقد أعلن الحوثيون مؤخرا فرض حصار جوي شامل على إسرائيل عبر القصف المتكرر لمطار بن غوريون، ردا على حرب الإبادة المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة، ومنع وصول الغذاء والدواء إليهم.


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