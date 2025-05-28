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السقا يؤكد انفصاله عن زوجته : مها الصغير سيدة عظيمة

28 مايو 2025
السقا يؤكد انفصاله عن زوجته : مها الصغير سيدة عظيمة

وطنا اليوم:كسر النجم أحمد السقا حاجز الصمت حول ما أثير من شائعات بشأن حياته الخاصة، مؤكدًا انفصاله رسميًا عن الإعلامية مها الصغير، بعد سنوات من الزواج.
وقال السقا خلال مشاركته في جلسة نقاشية مع الإعلامي نيشان ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي 2025 في دبي: “نعم، أنا الآن غير مرتبط. لكن احترامي وتقديري لطليقتي لم يتغير. بيننا سنوات من العِشرة، وهي سيدة عظيمة وأم مثالية لأولادي. علاقتنا ما زالت قائمة على المودة والتفاهم، وكل ما يُنسب لي على مواقع التواصل لم يخرج من لساني”.
ورفض السقا أن تتحول حياته الشخصية إلى مادة للتريند، مضيفًا: “أفضل أن أتواجد في الصدارة بفيلم ناجح، لا بخبر عن انفصال أو زواج. الزواج والطلاق قسمة ونصيب، وأنا أعيش الآن لأجل أولادي، وفخور بكل لحظة قضيتها مع أسرتي”.
وفي حديثه عن رؤيته للفن، شدد السقا على أن الدراما لا يمكن أن توجد دون صراع، قائلاً: “الدراما هي الحكاية. والحياة لا تُروى دون الخير والشر، دون اللص والشرطي، دون الضوء والظل. ربنا خلق الكون فيه 26 تيمة، وكلها تدور في فلك هذا الصراع الأزلي”.
على الصعيد المهني، انتهى أحمد السقا مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد “أحمد وأحمد”، الذي يجمعه بالفنان أحمد فهمي، استعدادًا لطرحه خلال موسم الصيف. كما شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “العتاولة”، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وبمشاركة نخبة من النجوم


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